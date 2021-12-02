Müge Anlı katil zanlısının ifadesini 'ilk kez benden duyacaksınız' dedi açıkladı! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde tutuklama...
Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika tutuklama haberi geldi, Müge Anlı katil zanlısının ifadesini 'ilk kez benden duyacaksınız' dedi açıkladı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde son dakika gelişmesi Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yer aldı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulunmuştu. Arkadaşının evinde yakalanan firarinin ifadesi ortaya çıktı. İşte Adana'da cinayete kurban giden 20 yaşındaki Ekin Gökçe'nin ölümüne ilişkin detaylar...
02.12.2021 11:06
- Son Güncelleme: 02.12.2021 11:17
Müge Anlı katil zanlısının ifadesini 'ilk kez benden duyacaksınız' dedi açıkladı! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi...
Gözaltı sırasında evde ele geçirilen ruhsatsız silah ve tüfekler incelemeye alındı. "Eşim börek istedği için dışarı çıkıyordum o sırada silah sesi duydum, Ekin'i ben dışarı çıkarttım ama daha sonra olay üzerime kalacağı için korkup kaçtım" diyen Tolga A. pişman olduğunifade etti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.