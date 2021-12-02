Müge Anlı katil zanlısının ifadesini ’ilk kez benden duyacaksınız’ dedi açıkladı! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde tutuklama...

Gözaltı sırasında evde ele geçirilen ruhsatsız silah ve tüfekler incelemeye alındı. "Eşim börek istedği için dışarı çıkıyordum o sırada silah sesi duydum, Ekin'i ben dışarı çıkarttım ama daha sonra olay üzerime kalacağı için korkup kaçtım" diyen Tolga A. pişman olduğunifade etti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.