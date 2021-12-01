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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın evlenmek konusundaki ısrarına karşılık Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını istedi. Aldığı haber üzerine harekete geçen Turgut Bey'in Mari Kosses'i kaçırdığı sahne ise büyük beğeni topladı. Bakın Turgut Bey, Mari'yi nasıl kaçırdı...

01.12.2021 23:41 - Son Güncelleme: 01.12.2021 23:41
Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Evlilik meselesinin fazla uzamasını istemeyen Tekfur Kosses, müstakbel gelin Mari Kosses'i Tekfur Nikola'ya teslim etmek üzere düğün kafilesine bizzat liderlik etti.

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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Yoğun güvenlik önlemi altında Harmankaya Kalesi'nden çıkarak Tekfur Nikola ile buluşmaya giden Tekfur Kosses, Turgut Bey ve alplerinin kurduğu pusuya düştü.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Ok yağmuru altında kalan Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses'in askerleri ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra derhal savunma pozisyonuna geçti.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Alplerinin yarattığı kargaşadan faydalanan Turgut Bey, Tekfur Kosses'i "Bugün canını almaya gelmedim Kosses! Amma yerinde olsam olduğum yerden bir adım atmazdım! Hareket edeni okçularım bir bir indirecek!" diye uyardı.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı

Mari'nin Turgut'a doğru yönelmesiyle şaşıran Tekfur Kosses, kardeşini engellemeye çalıştı ancak Mari "Gidiyorum abi! Sana söylemiştim. Beni zorlama demiştim…" dedi.

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