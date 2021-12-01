Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Tekfur Nikola’ya büyük şok! Turgut Bey, Mari’yi böyle kaçırdı
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın evlenmek konusundaki ısrarına karşılık Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını istedi. Aldığı haber üzerine harekete geçen Turgut Bey'in Mari Kosses'i kaçırdığı sahne ise büyük beğeni topladı. Bakın Turgut Bey, Mari'yi nasıl kaçırdı...
01.12.2021 23:41
- Son Güncelleme: 01.12.2021 23:41
Evlilik meselesinin fazla uzamasını istemeyen Tekfur Kosses, müstakbel gelin Mari Kosses'i Tekfur Nikola'ya teslim etmek üzere düğün kafilesine bizzat liderlik etti.
Ok yağmuru altında kalan Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses'in askerleri ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra derhal savunma pozisyonuna geçti.