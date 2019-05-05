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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 821. yeni bölümü izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'de geceye 'Traverter'in diğer adı hangisidir?' sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Peki 'Traverter'in diğer adı hangisidir?' sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 821. yeni bölüm soru ve cevapları....

05.05.2019 04:57 - Son Güncelleme: 05.05.2019 05:10
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster 821.yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları

Yarışmanın yeni bölümüne birbirinden renkli yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacılara sorulan sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları
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