Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Milyoner 821.bölüm soru ve cevapları
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 821. yeni bölümü izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'de geceye 'Traverter'in diğer adı hangisidir?' sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Peki 'Traverter'in diğer adı hangisidir?' sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 821. yeni bölüm soru ve cevapları....
05.05.2019 04:57
- Son Güncelleme: 05.05.2019 05:10
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