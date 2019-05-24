Hercai setinde sürpriz isim! Göbeklitepe'ye sete giden Hercai oyuncuları ile Romanya Prensesi bir araya geldi!
Atv ekranlarında, Cuma akşamlarının birincisi haline gelen Hercai dizi ekibi Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de yeni bölüm çekimlerini gerçekleştirdi. Günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olan, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Göbeklitepe, Hercai oyuncularını ve Romanya Prensesini de bir araya getirdi.Haberi alan Hercai hayranları, yaşanan bu gelişmeyi, "Hercai farkı." şeklinde yorumladı.
Atv ekranlarının kısa sürede dünya çapında ses getiren dizisi Hercai 11. yeni bölüme saatler kaldı. Reytingleriyle Cuma akşamlarının birincisi haline gelen Hercai dizisinin ekibi, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olan, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de yeni bölüm çekimlerini gerçekleştirdi. Birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferi bugün Hercai oyuncularını ve Romanya Prensesini de bir araya getirdi.
HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
ROMANYA PRENSESİ HERCAİ SETİNDE!
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye gelen Prenses Maria, Göbeklitepe'de olduğu esnada Hercai ekibiyle karşılaştı. Başrol oyuncuları, dizi ekibi ve yapımcıyla tanışan Prenses, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yle yakından ilgilendi. Tarihi eserlerin olduğu bu bölgede dizi çekerek mirasına sahip çıkan yapımcı Banu Akdeniz'i de tebrik etti.
Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir