Hercai setinde sürpriz isim! Göbeklitepe'ye sete giden Hercai oyuncuları ile Romanya Prensesi bir araya geldi!

Atv ekranlarının kısa sürede dünya çapında ses getiren dizisi Hercai 11. yeni bölüme saatler kaldı. Reytingleriyle Cuma akşamlarının birincisi haline gelen Hercai dizisinin ekibi, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olan, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de yeni bölüm çekimlerini gerçekleştirdi. Birçok medeniyetin tarihine tanıklık eden bu büyülü mirasın atmosferi bugün Hercai oyuncularını ve Romanya Prensesini de bir araya getirdi.

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA