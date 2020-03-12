Kuruluş Osman son bölüme 'Şehitler Tepesi'sahnesi damga vurdu: Doludur Çetinim, boş da kalmaz evelallah

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 14. bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,94 izlenme oranı ve % 32,38 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,20 izlenme oranı ve %26.42 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,54 izlenme oranı ve %32,39 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın on dördüncü bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

Twitter'da Kuruluş Osman Konuşuldu

Kuruluş Osman'ın 14. Bölüm etiketi #TürkOlmak, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı.