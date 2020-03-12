Kuruluş Osman son bölüme Şehitler Tepesi sahnesi damga vurdu: Doludur Çetinim, boş da kalmaz evelallah
Kuruluş Osman son bölüm yine büyük bir ilgiyle takip edildi. Kuruluş Osman'ın 14. bölüm etiketi #TürkOlmak, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı. Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölüma Şehitler Tepesi sahnesi damga vurdu. Moğollarla devam eden mücadelede Osman Bey Balgay ile karşı karşıya geliyor ve hain tuzağa düşüp esir alınıyor. Geceye damga vuran sahne ise Samsa'dan geliyor. Kendisine şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e: "Şehitler tepesi doludur Çetin'im. Boşta kalmaz evelallah" cevabını veren Samsa İdlib'de şehit olan askerlerimize gönderme yapıyor. İşte Kuruluş Osman 14. son bölüme damga vuran Şehitler Tepesi sahnesi!
12.03.2020 11:49
- Son Güncelleme: 12.03.2020 12:16
Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 14. bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,94 izlenme oranı ve % 32,38 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,20 izlenme oranı ve %26.42 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,54 izlenme oranı ve %32,39 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın on dördüncü bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.
Twitter'da Kuruluş Osman Konuşuldu
Kuruluş Osman'ın 14. Bölüm etiketi #TürkOlmak, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı.
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