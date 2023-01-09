Müge Anlı Elnare Kızmaz olayında 'DNA örneği alınan Seyfettin Kara intihar etti' dedi açıkladı! Tüm köy tecavüz etmişti: 'Kafatası ve kemikler...'
Müge Anlı Elnare Kızmaz olayında 'DNA örneği alınan Seyfettin Kara intihar etti' dedi, son dakika Elnare Kızmaz gelişmelerini açıkladı! Tüm köy (35 kişi) tecavüz etmişti. Türkiye'yi derinden sarsan Balıkser'deki Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüyler ürpertmişti. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edilmişti. Anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırmış, 'Elnare Kızmaz'a ne oldu, Elnare Kızmaz bulundu mu?' soruları da beraberinde gelmişti. Müge Anlı, Elnare Kızmaz'ın kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada Muzaffer Deniz'in DNA'sının eşleştiğini ve bu nedenle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurdu. Böylece bütün iddialar da doğru çıkmış oldu. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Kızmaz'la ilgili kemik ve kafatası detayı ve 80 yaşındaki Seyfettin Kara'nın intihar ettiği bilgisi geldi.
09.01.2023 12:40 - Son Güncelleme: 09.01.2023 12:58
'KAFATASI VE KEMİKLER...'
Müge Anlı, Elnare Kızmaz olayında 'DNA örneği alınan Seyfettin Kara intihar etti' dedi açıkladı! Tüm köy tecavüz etmişti...
ELNARE KIZMAZ'A NE OLDU?
Müge Anlı'da ele alanına Elnare Kızmaz olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.
Müge Anlı'ya katılan Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söylemişti ve canlı yayında kan donduran istismar ortaya çıkmıştı.