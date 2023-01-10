Yalı Çapkını ve Çöp Adam'ından sonra Ömer dizisi de gerçek hikaye mi merak edildi! Bakın aslında nereden uyarlanmış!
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Ömer dizisinin gerçek hikaye olup olmadığı merak ediliyor. Ömer dizisi bu akşam Star ekranından izleyicisiyle buluşacak. Dizi hakkında bir çok detay araştırılırken özellikle hikayesi sosyal medyayı salladı. Ömer babasının imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Ömer günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile tanışacak ve birbirlerine aşık olacaklardır. İşte detaylar...
Ömer dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunulacak. Dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de oldukça dikkat çekti. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür yer alıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını, ve Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyor. Peki Ömer dizisi gerçek hikayemi? Ömer dizisi kimin hayatını anlatıyor?
SELAHATTİN PAŞALI - ÖMER
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçicisi din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze'nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.
GÖKÇE BAHADIR - GAMZE
Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer'e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.
BARIŞ FALAY - REŞAT
Bugüne kadar oynadığı rollerle izleyiciyi etkileyen başarılı oyuncu Barış Falay, cami hocası Reşat rolüyle ekrana gelecek. Sezgileri güçlü, vicdanlı, merhametli, ailesine içtenlikle bağlı olan Reşat, annesi Nezahat ve oğlu Ömer'le yaşamaktadır. Reşat'ın Tahir ve Nisa adında iki çocuğu daha vardır. Kızı Nisa'nın onaylamadığı bir evlilik yapmasının ardından arasına mesafe koyan ama bu durumu kendi iç dünyasında sorgulayan Reşat, bu kez de oğlu Ömer'le aynı durumla karşı karşıya kalmanın kaygısını hissetmektedir.