Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL? Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARININ İSİMLERİ! Yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur son dönemlerin en çok konuşulan programlarından biri oldu. Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur:Aşkın Gücü YouTube'da yayınlanıyor.
09.01.2023 12:08 - Son Güncelleme: 09.01.2023 12:08
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube'de yayınlanıyor. 9 erkek ve 9 kadının yer aldığı programın ne zaman, saat kaçta yayınlandığı ve yarışmacıların isimleri araştırılıyor. Öylü Sertel'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanan program hakkında yayından kaldırılacak iddiası son günlerde çok konuşuluyor. İşte tüm merak edilenler...
9 erkek ve 9 kadının birbirlerini tanımaya çalıştığı ve eş adayını aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü özellikle kaos dolu anlarıyla dikkat çekiyor.