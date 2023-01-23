Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı ortalığın tozunu attırdı Cezayir kalleşlerin peşinde: "Bekir'le ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kim?"
Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı ortalığın tozunu attırdı. Yeni bölümde Cezayir kalleşlerin peşinde! Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yine bomba bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 18. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek olan dizinin yeni bölümünde, Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir. Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
"BEKİR'LE İLGİLİ SIRRA VAKIF OLAN SÜRPRİZ KİŞİ KİM?"
Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı ortalığın tozunu attırdı, Cezayir kalleşlerin peşinde!
18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır.
Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.
Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.
Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur.