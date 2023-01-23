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Haberler Televizyon 22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Soruya cevap veren yarışmacı ise pişman oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler.

23.01.2023 09:33 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:33
22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.

22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

Soruya cevap veren yarışmacı ise pişman oldu.

22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

SORU: TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?

22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi

A) Çok inatçı kişiler
B) Çok korkak kişiler
C) Çok kindar kişiler
D) Hafızası güçlü kişiler

CEVAP: ÇOK KORKAK KİŞİLER (B)

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