22 Ocak Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! Ters köşe oldu! 100 bin TL’lik pişmanlık ekrana kilitledi! Herkesi şaşkına çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Soruya cevap veren yarışmacı ise pişman oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler.
23.01.2023 09:33 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:33