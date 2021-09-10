Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...
Müge Anlı canlı yayınının ardından Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Şilan Topal bulundu, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şilan her şeyi bir bir anlattı! İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal, eşi Mithat Topal ile karakola el ele girdiklerini ve polise kaşını oynatarak baskı gördüğünü işaret ettiğini ifade etti. İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayınının ardından Şişi'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti!
Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın ailesi Kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Silah zoruyla kaçırılan genç kızdan Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.