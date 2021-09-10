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Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Müge Anlı canlı yayınının ardından Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Şilan Topal bulundu, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şilan her şeyi bir bir anlattı! İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal, eşi Mithat Topal ile karakola el ele girdiklerini ve polise kaşını oynatarak baskı gördüğünü işaret ettiğini ifade etti. İşte detaylar...

10.09.2021 11:30 - Son Güncelleme: 10.09.2021 16:43
Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Müge Anlı canlı yayınının ardından Şişi'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti!

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Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın ailesi Kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Silah zoruyla kaçırılan genç kızdan Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı.

Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşına tutuklama talebi! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...

Henüz 14 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.

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