Fekeli’den Züleyha’ya öğüt! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı nefes kesti: Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır!
Üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Kadrosuna Hakan Gümüşoğlu karakteri ile İbrahim Çelikkol'u ve Abdulkadir Keskin karakteriyle Erkan Bektaş'ı dahil eden dizinin, yayınlanan 103. bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır Züleyha" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 9 Eylül Perşembe akşamı dördüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin 103. bölümü de milyonlar tarafından soluksuz izlendi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 103. BÖLÜM ÖZETİ
Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.
HAKAN VE ABDÜLKADİR İNTİKAM PLANI KİMLERİ YAKACAK?
Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır.