Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Avazı çıktığı kadar bağırdı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası: "Kemiklerden belli olur"

Mehmet Karahan cinayetinde bugün Müge Anlı stüdyosunda taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Fatma Karadağ, suçladığı sevgilisi ile ilgili itiraflarına yenilerini ekledi. "Cemal eşini kıskandığı için kardeşimi komalık etti." diyen Fatma Karadağ'ın açıklamaları herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde katil...