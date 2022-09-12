Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Avazı çıktığı kadar bağırdı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası: "Kemiklerden belli olur"
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, Müge Anlı canlı yayınında avazı çıktığı kadar bağırdı., kardeşinin katilini ve yerini işaret etti. Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili bir anda yükseldi, Fatma Karadağ, radyocu kardeşi Mehmet Karahan'ın katili hakkında "Sensin, sen yaptın" diyerek bağırdı, bakın neler söyledi.ar...
DJ GEZGİN'İN ACI SONU!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Avazı çıktığı kadar bağırdı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası, katili ve cesedin yerini işaret etti.
Mehmet Karahan cinayetinde bugün Müge Anlı stüdyosunda taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Fatma Karadağ, suçladığı sevgilisi ile ilgili itiraflarına yenilerini ekledi. "Cemal eşini kıskandığı için kardeşimi komalık etti." diyen Fatma Karadağ'ın açıklamaları herkesi şoke etti.
Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde katil...
"SEN YAPTIN CESEDİ KALDIRAN SENSİN"
Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'a bağırarak, "Cesedin yerini söyle, sen öldürdün! O kemiklerden belli olur, Adli Tıp'tan çıkar" diyerek aslında her şeye şahit olduğunu ancak gerçekleri sakladığını düşündürdü.
Hatta iki gencin kendi aralarında "Yeğeni Alim konuşursa hepimiz yanarız" şeklinde konuştuğunu ifade etti.
Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde katil...