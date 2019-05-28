Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin amcasından pişkin sözler! Ecrin bebek nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayında çıldırdı! 28.05.2019 13:00

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinden 3 kilometre uzağında cesedi bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili savcılıktan son dakika açıklaması geldi. Müge Anlı Ecrin bebekle ilgili savcılıktan gelen son dakika açıklamasını 28 Mayıs canlı yayında paylaştı. Türkiye, "Ecrin bebek nasıl öldü?, Ecrin bebeğin katili kim?, Ecrin bebeğin otopsi raporu sonucunda neler çıktı?" sorularının cevabını merak ediyor. Müge Anlı Ecrin bebeğin bulunduğu yerde yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Ecrin bebek, üvey amca Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldü mü? Hacer Kurnaz canlı yayında oğlu Özkan Kurnaz hakkında neler anlattı? İşte Ecrin bebekle ilgili Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!