Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Konya'da işlenen cinayetle ilgili şok gelişme yaşandı! Necla ve Metin Büyükşen, Konya'daki evlerinde iddiaya göre maskeli bir saldırgan tarafından kızları Büşra Büyükşen'in gözü önünde öldürülmüştü. Büşra Büyükşen'in nenesi, torunu hakkında şok iddiada bulundu! Mehir cinayetiyle ilgili her şey, 6 Mayıs Müge Anlı son bölümde!
Müge Anlı canlı yayınındaki Büşra Büyükşen, anne - babasının katilini gizliyor mu? 6 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle06.05.2019 17:43
- Müge Anlı canlı yayınındaki Büşra Büyükşen, anne - babasının katilini gizliyor mu? 6 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
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