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Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetin baş şüpheli ismi Ertuğrul Ekmekçi'nin ağabeyi konuştu!

26.04.2019 13:07

Konya'daki cinayetin baş şüpheli ismi Ertuğrul Ekmekçi'nin ağabeyi Mevlüt Ekmekçi, 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Metin ve Necla Büyükşen'in sır ölümüyle ilgili adı geçen Ertuğrul Ekmekçi hakkında açıklamalarda bulunan ağabey, canlı yayında Müge Anlı'yı çileden çıkardı!


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