Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki korkunç cinayetle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddia: Ertuğrul Ekmekçi sanayide... 26.04.2019 12:34

Müge Anlı canlı yayında şok iddia! 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, Konya'da işlenen korkunç cinayetle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! Türkiye'nin merak ettiği Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili, swap raporunda sağ elinde atış artıkları bulunan Ertuğrul Ekmekçi mi? Gizli tanık Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı iddialarda bulundu! Şu an askerde olan Ertuğrul Ekmekçi'nin kardeşi Mevlüt Ekmekçi, Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? İşte 26 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan sıcak gelişmeler!