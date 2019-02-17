Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'in 804. yeni bölümüne , "Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir?" sorusunda elenen yarışmacı damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yaşananlar...



17.02.2019 05:06 - Son Güncelleme: 17.02.2019 05:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





