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Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'in 804. yeni bölümüne , "Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir?" sorusunda elenen yarışmacı damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yaşananlar...

17.02.2019 05:06 - Son Güncelleme: 17.02.2019 05:06
Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü yine ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...

Kim Milyoner Olmak İster'in 804. bölümüne , "Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir?" sorusunda elenen yarışmacı damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...
Kim Milyoner Olmak İster 804.bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki o soru geceye damga vurdu...
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