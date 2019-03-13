Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Antalya Kepez'de cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeler!
Müge Anlı canlı yayınında aranan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın 49. günün sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin dikkatiyle cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, Adli Tıp Uzmanları ve savcı, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak bölgesindeki piknik alanında erkek insan cesedi olduğunu tespit etti. 8 parçaya ayrılmış ceset DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği sırada savcılık, Müge Anlı'daki ihbarları göz önünde bulundurarak polis ekiplerine harekete geçmesi için talimat verdi. 4 kişi sabah saatlerine karşı Müge Anlı izleyicisinin yardımıyla kıskıvrak yakalanırken, (13 Mart) Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ferluga Karatuğ gözaltına alındı.
Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayeti 49 gün sonra aydınlandı. Müge Anlı, ekibi ve izleyicilerinin gücü ile polis ve savcılık birleşince katil zanlıları kıskıvrak yakalandı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTINA ALINDI! TIKLA İZLE
BİR MÜGE ANLI İZLEYİCİSİ CESEDİ BULDU!
Geçtiğimiz gün Müge Anlı ihbar hattını arayan bir kadın, Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde piknik yapmaya gittiği yerde yeni kapanmış bir çukur olduğunu gördüğünü, üzerine bastığında toğrağın esnediği belirtti. İzleyici Sevim Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Asım Bayram olayını takip ettiğini ve Asım Bey'e ait o bölgede araştırma yapıldığı için haber vermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.
Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde izleyicinin gösterdiği bölgeye gelen polis ekipleri ve Adli Tıp Uzmanları, toprağın altında sırtüstü yatmış beyaz saçlı bir erkek cesedi bulduklarını belirtti. Savcının bölgeye intikal etmesiyle 8 parça halinde Müge Anlı canlı yayınında ortya çıkan ceset DNA testine gönderildi.