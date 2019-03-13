Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Antalya Kepez'de cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeler!

BİR MÜGE ANLI İZLEYİCİSİ CESEDİ BULDU!

Geçtiğimiz gün Müge Anlı ihbar hattını arayan bir kadın, Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde piknik yapmaya gittiği yerde yeni kapanmış bir çukur olduğunu gördüğünü, üzerine bastığında toğrağın esnediği belirtti. İzleyici Sevim Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Asım Bayram olayını takip ettiğini ve Asım Bey'e ait o bölgede araştırma yapıldığı için haber vermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA İZLE