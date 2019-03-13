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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Asım Bayram cinayetiyle ilgili büyük operasyon! (13 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

13.03.2019 13:30

Müge Anlı canlı yayınında 49. günün sonunda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin sır düğümü çözüldü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Asım Bayram cinayetini işleyenler gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Cinayetin üzerindeki sır perdesi Müge Anlı izleyicilerinin desteğiyle çözüldü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, (13 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


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