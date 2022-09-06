Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?
06.09.2022 11:33 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:36
ATV'DEN PARLAYAN YENİ DİZİ
Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.