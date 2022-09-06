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Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

06.09.2022 11:33 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:36
Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

ATV'DEN PARLAYAN YENİ DİZİ

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı.

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü. Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti.

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle parladı! Bir kaza ile tüm bildikleri yalan çıkan Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Hakan'ın iş yerine gelen Elif, varlıklı iş adamı Fırat'tan yardım istedi. Ancak Fırat Elif'in kocası Hakan'ın istemeden ölümüne neden olduğundan habersizdir. P

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