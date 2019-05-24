Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebeğin kan donduran görüntüsünü ortaya çıkardı! Herkesi şoka uğratan son dakika gelişmesi! 24.05.2019 13:05

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin olayıyla ilgili babaanne Hacer Kurnaz savcılığa giderek ifade verdi. Hacer Kurnaz, 24 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, olay günüyle ilgili neler anlattı? Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz, her seferinde kendisini savunan annesi Hacer Kurnaz'ı neden suçluyor? Müge Anlı, canlı yayında herkesi şok eden görüntüyü ortaya çıkardı! İşte Ecrin bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi!