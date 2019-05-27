Kim Milyoner Olmak İster'in çok konuşulan sorusu! İşte Milyoner'de bugüne kadar en dikkat çeken sorular...
ATV ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan sorular, zihinleri zorlamaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 826. son bölüm, Murat Yıldırım'ın yarışmacıya yönelttiği, ''Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu'' tepesi nerededir? sorusu ile çok konuşuluyor! İşte Kim Milyoner Olmak İster 826. son bölüme damga vuran sorunun detayları ve bugüne kadar en dikkat çeken sorular...
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜME DAMGA VURAN SORU! VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!