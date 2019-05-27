Kim Milyoner Olmak İster'in çok konuşulan sorusu! İşte Milyoner'de bugüne kadar en dikkat çeken sorular...

ATV ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan sorular, zihinleri zorlamaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 826. son bölüm, Murat Yıldırım'ın yarışmacıya yönelttiği, ''Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu'' tepesi nerededir? sorusu ile çok konuşuluyor! İşte Kim Milyoner Olmak İster 826. son bölüme damga vuran sorunun detayları ve bugüne kadar en dikkat çeken sorular...

27.05.2019 13:51 - Son Güncelleme: 27.05.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





