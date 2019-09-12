Müge Anlı canlı yayınında, Afyonkarahisar, Sultandağlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık'ın 18 Ocak'ta kaybolduğu iddia edilmişti. Sultandağı'nda bir mekan işleten Abdullah Gazi, polise mukavemet ve eşine darptan dolayı 2014 yılında hapse girmiş, beş yıl boyunca hapis yatmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında Müge Anlı canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştükten sonra büyük kızın 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etti. Türkiye'yi derinden sarsan olayda 3. duruşma görüldü. Karar duruşmasına göre Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kızın mahkeme kararının sonucu ne oldu? İşte Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında mahkeme kararı çıktı! Son dakika gelişmesi!12.09.2019 12:38
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