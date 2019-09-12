Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü? 12.09.2019 16:23

Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'tin bugün ki bölümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kadın cinayeti vahşeti ele alındı. 48 yaşındaki Tülin Beygirci'ye ne oldu? 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci'ye kim neden kıydı? Sosyal medyada gündem olan Tülin Beygirci öldüren kişi kim? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül perşembe günü konuyla ilgili canlı yayında yaşananlar...