Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü?

Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'tin bugün ki bölümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kadın cinayeti vahşeti ele alındı. 48 yaşındaki Tülin Beygirci'ye ne oldu? 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci'ye kim neden kıydı? Sosyal medyada gündem olan Tülin Beygirci öldüren kişi kim? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül perşembe günü konuyla ilgili canlı yayında yaşananlar...
Bursa Gemlik'te Tülin Beygirci evinde ölü bulundu. Tülin Beygirci tam 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 48 yaşında olan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmedi ve arkadaşları merak etti. Evine gelen servis soförü kapıyı açınca ses gelmedi. Peki Tülin Beygirci kim öldürdü?
Müge Anlı programında katili aramak için tüm şartlar seferber edildi. Tülin Beygirci kim neden öldürdü merak ediliyor. 48 yaşında olan Tülin Beygirci katili her yerde aranıyor.
Tulin Beygirci yakın arkadaşları programa damga vurdu. Bu cinayetin bir aşk mı arkadaş cinayeti mi nedir bilinmez bir kamera aranıyor. ancak Tülin Beygirci oldukça iyi bir insan olduğu ve fabrikada çalıştığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.