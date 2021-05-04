RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında Atv canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. İki olayla ilgili ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılınca taraflar arasında gerilim arttı. 'Ben hala burada neden duruyorum anlamadım' diyen Mustafa Destebaşı'nın sözlerine tahta üzerinde yazarak yanıt veren Müge Anlı'nın gerçekleri ortaya çıkartması ile baş şüpheli Mustafa Bey çelişkili ifadeler verdi. Öfkelenerek Lütfiye Hanım'ın yakınıyla tartışmaya başlayan Destebaşı, sözleriyle karşısındakini çileden çıkarttı. Gergin anlara sahne olan taraflar iddialarıyla herkesi şoke etti. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasında adı geçen kilit isim ise Ahmet Taşkın!

04.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:40
Müge Anlı canlı yayını! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

"KATİL ARAMIZDA OTURUYOR"

Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şoke eden anlar yaşandı. 2013 yılında ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınmayan Lütfiye Gündüz olayında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. 2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı canlı yayını! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

Duran, Mustafa ve Ahmet isimli şahısların baş şüpheli olduğu iki olayla ilgili taraflar arasında Atv canlı yayınında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ İÇİN TIKLA!

Müge Anlı canlı yayını! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

LÜTFİYE GÜNDÜZ'ÜN KAYBINDA ÇARPICI İDDİA

Müberya Hanım, Duran Bey'in araması üzerine eşinin çıkıp gittiğini, kapıda kaç kişi olduğunu bilmediğini, eve geri döndüğünde ise renginin atmış olduğunu, ne oldu diye sorunca biraz tartıştık diye cevap verdiğini aktardı. Duran Bey kimsenin doğruları söylemediğini, kendisine yüklenildiğini ifade etti.

Müge Anlı canlı yayını! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

Müge Anlı adı kadar emin olduğunu, Duran Bey'in o gecenin sabahı polise gitmesinin sebebinin Duran Bey'in eşinin ölümünü biliyor olması olduğudur söyleminde bulundu.

Müge Anlı canlı yayını! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...

''BAZ İSTASYONU GERÇEKTEN YALAN SÖYLÜYOR''

Müge Anlı, Mustafa Bey'in az önce neden hala stüdyodayım anlamıyorum demesi için, Mustafa Bey'in Lütfiye Hanım'ın kaybında bir numaralı şüphelisi olduğunu hatırlattıktan sonra yazı tahtasına Mustafa Bey'in Lütfiye Hanım'ı aradığı saatleri yazdı.