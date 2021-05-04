Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şok itiraf! Mustafa Destebaşı...
Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında Atv canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. İki olayla ilgili ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılınca taraflar arasında gerilim arttı. 'Ben hala burada neden duruyorum anlamadım' diyen Mustafa Destebaşı'nın sözlerine tahta üzerinde yazarak yanıt veren Müge Anlı'nın gerçekleri ortaya çıkartması ile baş şüpheli Mustafa Bey çelişkili ifadeler verdi. Öfkelenerek Lütfiye Hanım'ın yakınıyla tartışmaya başlayan Destebaşı, sözleriyle karşısındakini çileden çıkarttı. Gergin anlara sahne olan taraflar iddialarıyla herkesi şoke etti. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasında adı geçen kilit isim ise Ahmet Taşkın!
"KATİL ARAMIZDA OTURUYOR"
Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında şoke eden anlar yaşandı. 2013 yılında ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınmayan Lütfiye Gündüz olayında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. 2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Duran, Mustafa ve Ahmet isimli şahısların baş şüpheli olduğu iki olayla ilgili taraflar arasında Atv canlı yayınında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.
LÜTFİYE GÜNDÜZ'ÜN KAYBINDA ÇARPICI İDDİA
Müberya Hanım, Duran Bey'in araması üzerine eşinin çıkıp gittiğini, kapıda kaç kişi olduğunu bilmediğini, eve geri döndüğünde ise renginin atmış olduğunu, ne oldu diye sorunca biraz tartıştık diye cevap verdiğini aktardı. Duran Bey kimsenin doğruları söylemediğini, kendisine yüklenildiğini ifade etti.