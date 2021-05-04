Bugüne kadar kimse detayı fark etmedi! Bu sahnede kardeşleri oynamış! Çakır ve Memati'nin flashback sahnesi...
2003-2016 yılları arasında yayınlanan ve pek çok fenomen karakter yaratan Kurtlar Vadisi dizisi hala dijital platformlarda çok takip edilen yapımlar arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Peki, dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırdığını biliyor muydunuz?
Üzerinden yıllar geçti ama hala efsane! Meğer Kurtlar Vadisi'ndeki flashback sahnesinde Çakır ve Memati yerine bakın kimler oynamış... Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Süleyman Çakır ve Memati Baş karakterleri izleyici tarafından çok sevildi. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay yıllar sonra ortaya çıktı ve izleyicileri şaşırttı. Meğer o sahnede ünlü oyuncuların kardeşleri oynamış. Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Memati Baş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor.