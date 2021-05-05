Nihat Hatipoğlu canlı yayında hepsini tek tek yanıtladı! Bilmeden kardeşimi öldürdüm günahı var mı?

"Namaz kılarken gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünmek, Medine'yi düşünmek, kendinizi orada hissetmek... Tasavvufta buna râbıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak, tefekkürle Allah'ın büyüklüğünü düşünmek... Bu şekilde olabilir..."

"Ruhla beden birbirinden ayrılacak, tabii bu çok farklı bir şey. Bu tür denemelerden uzak durmak gerekiyor. Namaz kıldıktan sonra elinizi açıp, gözünüzü kapatıp dualar edersiniz. Astral seyahatle Kabe'ye de gidilmez, hacı da olunmaz."