Nihat Hatipoğlu canlı yayında hepsini tek tek yanıtladı! Bilmeden kardeşimi öldürdüm günahı var mı?
Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da gözler Nihat Hatipoğlu'nun programına çevrildi. Birbirinden ilginç soruların sorulduğu programda gelenek bu yıl da bozulmadı. Yeni tip koronavirüs pandemisine rağmen "Zoom" programı üzerinden soruları yanıtlayan Hatipoğlu'na bu yıl da birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Canlı yayınan Muş'tan yayına bağlanan Zeynep Ebrar Yıldız isimli izleyici, "Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle Kabe'ye gidersek haccımız kabul olur mu?" diyerek herkesi şaşırtan bir soru sorarken daha önceki yıllarda merak edilen soruları akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıllarda da bir izleyici, "Bilmeden kardeşimi öldürdüm günahı var mı?" diyerek milyonları şaşırtmıştı. İşte Hatipoğlu'na sorulan birbirinden ilginç sorular
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarında milyonlarca vatandaşın merakını gideriyor. Ramazan programlarına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl izleyicilerin sorularını Zoom uygulaması üzerinden yanıtlıyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz geçen programlar soru yağmuruna tutuldu.
"İYİYE, GÜZELE İŞARETTİR"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" diye sordu. Söz konusu soru karşısında gülümseyen Nihat Hatipoğlu, "İyiye güzele işaret olarak düşünelim. İnşallah Allah'ın yolunda iyi bir kul olursun" cevabını verdi.
Muş'tan yayına bağlanan Zeynep Ebrar Yıldız isimli izleyici, "Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle Kabe'ye gidersek haccımız kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Nihat Hatipoğlu, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:
"Duayla Kabe'ye gidin, astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Onlara gerek yok..."
"Namaz kılarken gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünmek, Medine'yi düşünmek, kendinizi orada hissetmek... Tasavvufta buna râbıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak, tefekkürle Allah'ın büyüklüğünü düşünmek... Bu şekilde olabilir..."
"Ruhla beden birbirinden ayrılacak, tabii bu çok farklı bir şey. Bu tür denemelerden uzak durmak gerekiyor. Namaz kıldıktan sonra elinizi açıp, gözünüzü kapatıp dualar edersiniz. Astral seyahatle Kabe'ye de gidilmez, hacı da olunmaz."