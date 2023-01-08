Müge Anlı ''Bu adamın dışarıda durmaması lazım'' demişti! Tutuklanan 'Almus sapığı' Sinan Sardoğan hakkında şok gerçek! Meğer o görüntüler sonrası...
64 yaşında 12 torun sagibi Arife Gökçe'ye ne oldu sorusu hala yanıtsız. Müge Anlı'da gündem gelen Arife Gökçe kaybında ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Tokat Almus'ta şüpheli şekilde ortadan kaybolan yaşlı kadının kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı, ölü mü, sağ mı olduğu merak edilirken, tüm şüpheler bir süredir Sinan Sardoğan üzerinde toplanmıştı. Cuma gecesi gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 'Almus sapığı' Sinan Sardoğan hakkında flaş gerçek herkesi şaşırttı. Meğer o görüntüler sonrası...
MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN SON DAKİKA HABERLERİ! Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Son olarak kayıp Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı canlı yayınına çıkan aile Sinan Sardoğan'dan şüphelendiklerini dile getirmişti.
Günlerce canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt veren Sinan Sardoğan çelişkili ifadeleri nedeniyle süpheleri git gide üzerinde topluyordu. Son olarak tutuklandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ GELDİ
Olayın yankıları sürerken sosyal medyadan gözaltı videosu geldi. Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı.