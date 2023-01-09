Sinan Sardoğan'ın ilk ifadesi ne, her şeyi itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan kaç yıl hapis cezası aldı? Arife Gökçe yeri tespit edildi mi? Sinan Sardoğan taciz mesajları infial yarattı!
Müge Anlı'da yaşanan olay tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tokat'ta kayıplara karışan Arife Gökçe henüz bulunamadı ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olayın başından itibaren baş şüpheli olan Sinan Sardoğan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Sinan Sardoğan'ın ilk ifadesi ne, her şeyi itiraf etti mi? Sinan Sardoğan taciz mesajları infial yarattı! Müge Anlı Sinan neden tutuklandı? Arife Gökçe son dakika yeri tespit edildi mi? İşte tüm detaylar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Sinan Sardoğan olayı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. "Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkiler yağmaya başladı. Ardından Sinan Sardoğan tutuklandı. Peki, Sinan Sardoğan'ın ilk ifadesi ne, her şeyi itiraf etti mi? Sinan Sardoğan taciz mesajları infial yarattı! Müge Anlı Sinan neden tutuklandı? Arife Gökçe son dakika yeri tespit edildi mi? İşte detaylar!
SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?
Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.
"17 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ"
Öte yandan yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" dedi. Muavin ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etti.