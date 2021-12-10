Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı o gerçek ortaya çıktı
Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı o gerçek ortaya çıktı... 5 gün önce 'simit almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve ortalıktan kaybolan Birsen Demirok'u Müge Anlı buldu. Stüdyoya gelen ve kocası Emirhan'ın asker arkadaşı olan Halil'e kaçtığını ifade eden Birsen, '3 gün sonra düğünümüz olacak, bugün kına gecesi için alışveriş yapacaktık' dedi. Evli olduğu halde kocasının asker arkadaşı ile evleneceğini ifade eden 21 yaşındaki Birsen hakkında ortaya çıkan gerçek ise kafaları karıştırdı, eşi Emirhan ise 'boşanmayacağım' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
10.12.2021 11:35
- Son Güncelleme: 10.12.2021 12:28
DAHA NELER GÖRECEĞİZ!
Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı o gerçek ortaya çıktı.
Müge Anlı canlı yayınına katılan Emirhan Demirok, eşinin üst devresine kaçtığını ileri sürdü ve canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek yalvardı.
Müge Anlı'nın, "Senin eşin de her arayanla ne konuşuyorsa?" sözlerine karşın üzüntüsünü gizlemeyen Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.