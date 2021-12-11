Yarışmacının tepkisi olay oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan o soru geceye damgasını vurdu
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, her zaman olduğu gibi geceye damgasını vurdu. Milyonların severek takip ettiği yarışmada bir yarışmacıya sorulan "Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösteresi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?" sorusuna yarışmacının verdiği tepki olay oldu. İşte sorulan sorular ve yanıtları...
11.12.2021 01:01
- Son Güncelleme: 11.12.2021 01:02