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"Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün" demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

"Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün" demişti... Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde son dakika gelişmesi Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yer aldı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulunmuştu. Arkadaşının evinde yakalanan firarinin ifadesi ortaya çıktı. İşte Adana'da cinayete kurban giden 20 yaşındaki Ekin Gökçe'nin ölümüne ilişkin detaylar...

01.12.2021 11:42 - Son Güncelleme: 01.12.2021 11:49
Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

"Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün" demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı gerçekleşti!

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Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

Adana'da gerçekleşen Ekin Gökçe cinayetinde genç annenin katil ya da katilleri aranıyor. Müge Anlı'da bugün son dakika gelişmesi aktarıldı.

Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

Adana'da düzenlenen 5 ayrı yeri eş zamanlı operasyon ile cezaevi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalanan Tolga isimli şahıs, gözaltına alındığı sırada Müge Anlı'ya "Ben öldürmedim, Müge abla bu işi çözsün" çağrısında bulunmuştu.

Müge Anlı bana yardım etsin bu işi çözsün demişti ifadesi ortaya çıktı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde 3 gözaltı

Firari isim Tolga'nın dışında evinde bulunduğu arkadaşı ve yanlarında olan bir başka kişi daha gözaltına alındı.

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