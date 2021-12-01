Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi, o görüntüler stüdyoyu karıştırdı

19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyordu. Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekti.