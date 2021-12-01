Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi o görüntüler stüdyoyu karıştırdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi o görüntüler stüdyoyu karıştırdı. Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Kılıç'ın yazdığı ileri sürülen mektup kafaları karıştırırken, komşuya gönderilen mesajlar Müge Anlı canlı yayınında herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı, Sevda Kılıç'ın hayatta olduğunu açıkladı, emniyete gidip "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade verdiğini aktardı. Sevda Kılıç'ın eşi Müge Anlı'nın gösterdiği şiddet fotoğraflarına verdiği tepkiyle herkesi şoke etti. "Dövmedim onlar sivilce" diyen Mesut Kılıç herkesi çileden çıkarttı.
01.12.2021 13:02
- Son Güncelleme: 01.12.2021 13:02
"DÖVMEDİM ONLAR SİVİLCE İZİ"
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi, o görüntüler stüdyoyu karıştırdı
19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyordu. Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekti.
Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. 2 çocuk annesi Sevda Kılıç'ın emniyete gidip, "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade verdiğini belirtti.
Şiddet gördüğünü ve fotoğrafları komşusuna attığı ileri sürülen Sevda Kılıç'ın eşi o görüntüler hakkında kendisini, "Dövmedim, onlar sivilce" şeklinde savundu.