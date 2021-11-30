Destan’da nefesler tutuldu: Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı! “Keşke aklın olsaydı da sen kağan olsaydın”
Atv'nin iddialı dizisi Destan, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören Destan'ın heyecanla takip edilen ikinci bölümünde; Akkız'ın düşmanın eline düştüğü ve Batuga'yla karşılaştığı sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız karakterinin "Keşke aklın olsaydı da sen kağan olsaydın" şeklindeki sözleri ise dikkat çekti. İşte o sahneler...
AKKIZ DÜŞMANININ ELİNE BÖYLE ESİR DÜŞTÜ!
Akkız'ın Alpagu Han'ı vurmasının ardından Gök Hanlığı'nda ortalık fena karıştı. Alpagu Han'ın ağır yaralanması taht kavgasının yolunu açarken, Saltuk, Ulu Ece'ye söz vererek saldırının arkasında kim varsa bulup getirmeye söz verdi. Önce Çolpan Hatun'la buluşan Saltuk, ardından emrindeki askerlerle birlikte Dağ Hanlığı Obası'nın yolunu tuttu.
Kolundaki yaraya rağmen cesurca dövüşen Akkız, Saltuk'un darbelerini boşa çıkardı ancak Yaman'ın yaralandığını görünce dikkati dağıldı. Yaman, Sırma'yı korumaya çalışırken ağır bir darbe alırken, Akkız da Saltuk tarafından yere serildi. Bu kargaşada Sırma da yakalandı.
Kontrolü sağladıktan sonra Çolpan'ın yanına giden Saltuk, "Çerilerin yaralı. Buyurduğun gibi kimseyi öldürmemeye çalıştık" deyince Çolpan "Yine de obayı yakın. Kuşku kalmasın" dedi. Çolpan, Tutkun'a seslenerek "Saraya gir, Kaya'yı ayart ve çocuğunu doğur. Göğe er meydanında baş eğdiremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Eğer başarılı olursan, Gök Kağanlığı'nı biz yönetiriz!" dedi.
Saltuk ise Ulu Ece'nin gözüne girebilmek için Alpagu Han'ı yaralayanı saraya götüreceğini söyledi. Bir oyun hazırlayan Çolpan, suikastçi olarak başka bir kızı teslim etti ancak Akkız ve Sırma da askerlerin esir aldıkları arasındaydı.