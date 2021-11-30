Destan’da nefesler tutuldu: Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı! “Keşke aklın olsaydı da sen kağan olsaydın”

Saltuk ise Ulu Ece'nin gözüne girebilmek için Alpagu Han'ı yaralayanı saraya götüreceğini söyledi. Bir oyun hazırlayan Çolpan, suikastçi olarak başka bir kızı teslim etti ancak Akkız ve Sırma da askerlerin esir aldıkları arasındaydı.