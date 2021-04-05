Efsane oyuncu Kırmızı Oda kadrosuna katıldı! Hikayesi ile herkesi etkileyecek! İşte o isim…
Kırmızı Oda dizisi Cuma akşamları TV8'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Zaman zaman güçlü oyuncu kadrosunda değişimler oluyor, kalıcı ya da konuk oyuncu olarak diziye dahil olanlar renk getiriyor. Yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve daha önce pek çok dizi film projesinde yer alan efsane bir oyuncunun Kırmızı Oda kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Hikayesi ile herkesi etkileyecek olan başarılı oyuncunun kim olduğu merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte Kırmızı Oda'ya katılacak olan o isim…
Kırmızı Oda dizisi Cuma akşamları TV8'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Zaman zaman güçlü oyuncu kadrosunda değişimler oluyor, kalıcı ya da konuk oyuncu olarak diziye dahil olanlar renk getiriyor. Yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve daha önce pek çok dizi film projesinde yer alan efsane bir oyuncunun Kırmızı Oda kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Hikayesi ile herkesi etkileyecek olan başarılı oyuncunun kim olduğu merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte Kırmızı Oda'ya katılacak olan o isim…
TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda kadrosunu güçlendirerek yoluna devam ediyor. Gündemde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı ve daha önce pek çok projede rastladığımız usta bir oyuncunun ekranlara geleceği duyuruldu. İzleyicileri oldukça heyecanlandıran bu isim kim? Farklı karakterlerin hayatlarını yansıtan ve izleyicilerden tam not alan Kırmızı Oda'ya yeni hikayesiyle gelecek olan oyuncu kim? İşte detaylar…
UĞUR YÜCEL KIRMIZI ODA'YA MI KATILDI?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor. Yeni sezonda da devam edecek sevilen dizide Yücel'in hikâyesi merak konusu oldu.
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen van'lıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. 1977 yılında konservatuvardayken tek kişilik oyunlara ve stand up gösterilerine başladı. 1975ile 1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholünde çeşitli oyunlar oynadı. Yer aldığı kabareler ve müzikallerde Müjde Ar ve Sezen Aksugibi sanatçılarla çalıştı.
1984 yılında ilk kez "Fahriye Abla" adlı film ile sinemada oyunculuğa başladı. Ardından 1986 yılında "Teyzem" ve "Milyarder", 1987 yılında ise başrolündeŞener Şen'in oynadığı "Selamsız Bandosu" adlı filmde yer aldı. Sinemada çıkış yapması yine başrolünü Şener Şen ile paylaştığı 1987 yapımı "Muhsin Bey" ile oldu. Hemen arkasından 1988 yılında Ertem Eğilmez'in son filmi olan "Arabesk"de Müjde Ar, Şener Şen ve Necati Bilgiç ile birlikte rol aldı.
1994 yılında televizyon dünyasına girdi. Birçok dizi ve tv skeçlerinde rol alan oyuncu ilk kez "Aziz Ahmet" adlı televiyon dizisiyle yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk yaptı. Sinemada oyunculuğa 1996 yılına kadar ara veren Yücel, bu dönem kendi filmlerini çekmek için hazırlıklarda bulundu.