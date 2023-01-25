Müge Anlı Adem Ata'dan gelen acı haberle kahroldu! "Tavşan gibi sekti gitti" sözleriyle tanınmıştı: "Gerçekten çok neşeli biriydi..."
Müge Anlı Adem Ata'dan gelen acı haberle kahroldu! "Tavşan gibi sekti gitti" sözleriyle tanınmıştı... Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'nın programına katılan ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan 34 yaşındaki Adem Ata, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müge Anlı, Adem Ata'dan gelen acı haberi eski görüntülerle duyurdu. "Gerçekten çok neşeli bir tipti. Yaşadığı çok üzücü olayları keyifle anlatıyordu. Nurlar içinde yatsın. Ailesine de sabır diliyorum. Sevdiğimiz konuklarımızdan biriydi." diyen Müge Anlı, ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirtti.
25.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 25.01.2023 11:10
"GERÇEKTEN ÇOK NEŞELİ BİRİYDİ..."
Müge Anlı Adem Ata'dan gelen acı haberle kahroldu! "Tavşan gibi sekti gitti" sözleriyle tanınmıştı...
Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde oturan ve yörede "Le valla bakbi" sözleriyle tanınan 34 yaşındaki Adem Ata, Müge Anlı'da evlilik vaadiyle binlerce lira dolandıran sahte gelinlere aracı olan kişilerin bulunması için katılmıştı.
Aldığı habere çok üzüldüğünü ifade eden Müge Anlı, "2020 yılının bu aylarında milli gelin vakamız vardı. Evlilik vaadiyle dolandırılan çok sayıda beyefendiye stüdyomuzda ağırlamıştık. Onlardan biri de Adem Atay'dı."