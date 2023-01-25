Müge Anlı Adem Ata'dan gelen acı haberle kahroldu! "Tavşan gibi sekti gitti" sözleriyle tanınmıştı: "Gerçekten çok neşeli biriydi..."

Aldığı habere çok üzüldüğünü ifade eden Müge Anlı, "2020 yılının bu aylarında milli gelin vakamız vardı. Evlilik vaadiyle dolandırılan çok sayıda beyefendiye stüdyomuzda ağırlamıştık. Onlardan biri de Adem Atay'dı."