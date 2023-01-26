Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi o tarihte yayında! "Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi..."

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım'ın yeni dizisi Aile dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı diziden ilk tanıtımın yayınlanmasıyla dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İlk tanıtımın büyük beğeni toplaması sosyal medyada da oldukça konuşulmasını sağladı. Binlerce kişi dizi hakkında yorumlarını paylaştı. İşte Aile dizisi konusu, yayın tarihi, oyuncuları ve tüm detaylar...