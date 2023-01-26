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Çıkan görüntüler şoke etti! Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Yalının önünde ambulanslar...

Yalı Çapkını 19..bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Yalı Çapkını'nda yaşanacaklar.

takvim.com.tr
26.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:35
Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...

Yalı Çapkını 19. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar hızlandı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar set ziyaretçileri tarafından ifşa edildi. İşte Yalı Çapkını 19. bölümde yaşanacaklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...

FERİT VE ABİ'YE TUZAK!

Yalı Çapkını'nın son bölümünde Ferit Pelo'yu ağlatarak Serter'i yeniden karşısına aldı. Serter tarafından Abi ve Ferit'e tuzak kurulacak.

Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...

FERİT'İN PSİKOLOJİSİ İYİCE ÇÖKÜYOR

Gülseren Budayıcıoğlu'nun psikolojik tedavi gören bir hastasının hikayesi olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in psikolojisinin çöktüğü görülebiliyor.

Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...

İZLEYİCİ ARTIK PELO'YU İSTEMİYOR

Pelin karakterinin istenmemesine rağmen durumun iyice uzaması izleyicinin moralini bozdu. Bu nedenle sosyal medya üzerinden konuyla ilgili birçok eleştiri geldi.

Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...

SENARİST İZLEYİCİYİ DİNLİYOR

Yalı Çapkını Kazım'ı ile alakalı geçtiğimiz haftalarda 'böyle baba olmaz' yorumları sosyal medya da gündem olmuştı. Bu durumun ardından Seyran'ıbn babası kendisine destek olarak izleyicinin isteği yerine getirilmişti.

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