Çıkan görüntüler şoke etti! Kazım ağa ölüyor mu? Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Yalının önünde ambulanslar...

SENARİST İZLEYİCİYİ DİNLİYOR

Yalı Çapkını Kazım'ı ile alakalı geçtiğimiz haftalarda 'böyle baba olmaz' yorumları sosyal medya da gündem olmuştı. Bu durumun ardından Seyran'ıbn babası kendisine destek olarak izleyicinin isteği yerine getirilmişti.