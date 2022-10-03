Müge Anlı 14 yaşındaki kız çocuğunun istismarına isyan etmiş 'fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı' demişti... O isimler tutuklandı!

"Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "O çocuk size mi ait? Hangi menfaat karşılığında çocuğu tutuyorsunuz? Sen git önce 2 çocuğuna sahip çık. Başkasının çocuğunu alamazsın, git önce kendi çocuklarına analık yap. O devletin çocuğu alır bakar. Sen kim oluyorsun da elalemin çocuğunu alıyorsun. O çocuğu teslim et" ifadelerini kullandı.