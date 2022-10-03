Müge Anlı 14 yaşındaki kız çocuğunun istismarına isyan etmiş 'fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı' demişti... O isimler tutuklandı
Müge Anlı 14 yaşındaki kız çocuğunun istismarına isyan etmiş 'fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı' demişti... Atv canlı yayınında son dakika gelişmesini açıklayan Müge Anlı, 14 yaşındaki Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin ile 2 kişinin tutuklandığını belirtti. Kaybının 36. gününde Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, zorla tutulduğu yerden canlı yayındaki operasyonla alınmıştı...
MÜGE ANLI'DA BULUNDU OPERASYONLA ALINDI
Müge Anlı 14 yaşındaki kız çocuğunun istismarına isyan etmiş 'fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı' demişti... O isimler tutuklandı!
Müge Anlı, milyonları ekran başına kilitledi. Arslan Ailesi, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin; Sibel Çetin isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu anlatmıştı.
"ELİMDEKİ FOTOĞRAFLARI YAYINLASAYDIM..."
14 yaşındaki kız çocuğu kendisinden 10 yaş büyük kadın tarafından kaçırılmıştı. Kayıp kız 36. gününde bulundu ancak o kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Müge Anlı ise bu duruma canlı yayında tepki göstermişti.
MÜGE ANLI MİDE BULANDIRAN OLAYA İSYAN ETTİ - VİDEO
"Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "O çocuk size mi ait? Hangi menfaat karşılığında çocuğu tutuyorsunuz? Sen git önce 2 çocuğuna sahip çık. Başkasının çocuğunu alamazsın, git önce kendi çocuklarına analık yap. O devletin çocuğu alır bakar. Sen kim oluyorsun da elalemin çocuğunu alıyorsun. O çocuğu teslim et" ifadelerini kullandı.
Arslan Ailesi de "Biz bu kadından şikayetçiyiz. Kızımızı bıraksın" diye konuştu. Müge Anlı, canlı yayında ise kayıp kız ile Çetin'in Sakarya'da ekipler tarafından bulunduğunu açıkladı.
MÜGE ANLI MİDE BULANDIRAN OLAYA İSYAN ETTİ - VİDEO