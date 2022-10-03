Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...
Atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv yeni yayın dönemine de birincilikle başladı.Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan Atv, Eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
03.10.2022 15:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 15:30
"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.
Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV...