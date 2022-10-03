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Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

Atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv yeni yayın dönemine de birincilikle başladı.Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan Atv, Eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

03.10.2022 15:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 15:30
Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

Atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane...

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV...

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

Ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı;

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı ATV yeni sezona yine birincilikle başladı! Son 6 yıldır zirvenin tek sahibi...

devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün aksiyon ve macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam...

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