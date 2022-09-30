Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık! Geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma, evlilik... Gülseren Çınar: "Etkisi altına girdim"

Yasemin Çınar, annesi ve babasının Almanya'da yaşadıklarını her şeyin iyi olduğunu, bir gün Aydın'a gittiğinde tüm birikimleri ev ve arsalarını satarak kayıplara karıştığını anlattı. Gülseren Çınar'ın hocaya inanarak ne dediyse yerine getirdiğini söyledi. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı buldu. 28 Eylül Müge Anlı programında buluşan anne ile kız duygusal anlar yaşadı.