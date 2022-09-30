Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık! Geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma, evlilik... Gülseren Çınar: "Etkisi altına girdim"
Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık ağı! Geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma, evlilik... Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi duydukları karşısında şaşkına döndü. Yasemin Çınar'ın, annesi Gülseren Çınar'ın kendisini 'Medyum Ali Akyıldız' olarak tanıttığı şahısın etkisi altında kalarak varını yoğunu kaybettiğini ileri sürmesiyle ortaya çıkanlar gündeme bomba gibi düştü. İşte Müge Anlı'daki kehanetlerle dolu dolandırıcılık ağında detaylar...
Müge Anlı İle Tatlı Sert'te Yasemin Çınar annesi Gülseren Çınar'ı aramaya gelmişti. 56 Yaşındaki Gülseren Çınar Aydın'da kaybolmuştu. Kızı Yasemin annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yasemin Çınar'ın iddiasına göre, tanıştığı bir hocanın Gülseren Çınar'a "Sende tılsımlar var, onun etkisindesin" demesi üzerine Gülseren Çınar bulunduğu yerden tüm birikimiyle ayrılmıştı.
Yasemin Çınar, annesi ve babasının Almanya'da yaşadıklarını her şeyin iyi olduğunu, bir gün Aydın'a gittiğinde tüm birikimleri ev ve arsalarını satarak kayıplara karıştığını anlattı. Gülseren Çınar'ın hocaya inanarak ne dediyse yerine getirdiğini söyledi. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı buldu. 28 Eylül Müge Anlı programında buluşan anne ile kız duygusal anlar yaşadı.
Canlı yayında kavuşan anne- kızın arasında kısa süreli bir gerginlik oldu. Anne Gülseren Hanım, 6 senedir kızını görmediğini, istese kendisini görebileceğini söyledi. İlginç olayın perde arkası Müge Anlı'da aydınlandı. Yasemin Hanım ise, annesine ulaşamadığını sürekli aradığını anlattı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine 20 milyonluk senet imzaladığı ortaya çıktı. Sorularla köşeye sıkışan Gülseren Çınar neden imzaladığını söylemedi. Kızı Yasemin Çınar'ın tehdit edildiğinden şüphelendiğini açıkladı.
Gülseren Çınar yıllarca eşi tarafından psikolojik baskıya uğradığını, korktuğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. İddiaların odağındaki kişi canlı yayına bağlandı ve Gülseren Çınar'ı tanımadığını söyledi.