La Casa De Papel 5. kısım çıktı mı? 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından flaş açıklama!
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Nisan ayının ilk haftası 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı Alex Pina, 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni sezonun olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa Dе Papеl Álex Pina tarfından İspanya'daki Antеna 3 kanalı için ortaya çıkarılan bir soygun dizisidir. La Casa ispanyolca'da "Ev" anlamına gelirken de Papel ise "Kağıt" anlamına gelmektedir.
La Casa De Papel'de 5. sezon heyecanı yaşanıyor. Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu ekranlara geldi. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını konu edinen La Casa De Papel dizisinin yapımcısı Alex Pina, merakla beklenen 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulıundu. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.