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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı

ATV ekranlarında sabırsızlıkla beklenen Kuruluş Osman dizine artık sayılı günler kaldı. Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. ATV'de 20 Kasım'da yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı. 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

18.11.2019 16:20 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:48
Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı bakın kimler! Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman izle

Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi, 20 Kasım akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanırken Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı.

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı bakın kimler! Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman izle

Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı bakın kimler! Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman izle

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'da da yer alıyor.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı bakın kimler! Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman izle


Kuruluş Osman'da Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı bakın kimler! Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman izle

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars),

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