Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı

ATV ekranlarında sabırsızlıkla beklenen Kuruluş Osman dizine artık sayılı günler kaldı. Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. ATV'de 20 Kasım'da yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı. 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

18.11.2019 16:20 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





