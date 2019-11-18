Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşları açıklandı
ATV ekranlarında sabırsızlıkla beklenen Kuruluş Osman dizine artık sayılı günler kaldı. Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. ATV'de 20 Kasım'da yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı. 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi, 20 Kasım akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanırken Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın kadrosunun sürpriz isimleri de açıklandı.
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars),