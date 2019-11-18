Beren Saat olay yarattı! Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı

Beren Saat'in uzun zamandır bir projede yer almamasından dolayı ise özleyen hayranları, ''Sonunda Beren Saat görebileceğiz seni'' , ''Heyecanla bekliyoruz özel ve güzel kadın. Seni çok seviyoruz'' , ''Sabırsızlıkla bekliyoruz'' gibi yorumlar yaptı.