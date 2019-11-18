Beren Saat olay yarattı! Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı
Netflix'te yayınlanacak olan Atiye dizisinin fragmanı yayınlanınca başrol Beren Saat sosyal medyada gündem oldu. Netflix'in ikinci orijinal dizisi olan Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Atiye'nin başrolünde başarılı oyuncu Beren Saat olunca ilk fragmanın yayınlanmanın ardından Saat, sosyal medyada gündem oldu. Beren Saat, 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Gümüşhane'lidir. Başkent Üniversitesi'nde okuduğu dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti.
18.11.2019 14:09
- Son Güncelleme: 18.11.2019 14:09
Beren Saat'in hayranları, dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya #BerenSaat hashtagi ile destek oldu. Beren Saat de Atiye dizisin ilk fragmanını kendi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni övgü dolu yorum aldı.
Netflix'in ücretli bir dizi film izleme platformu olması nedeniyle ise bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Keşke TV'de olsaydı da izleseydik. Şimdi nasıl izleyebileceğiz'' diyerek isyan etti.
Beren Saat'in uzun zamandır bir projede yer almamasından dolayı ise özleyen hayranları, ''Sonunda Beren Saat görebileceğiz seni'' , ''Heyecanla bekliyoruz özel ve güzel kadın. Seni çok seviyoruz'' , ''Sabırsızlıkla bekliyoruz'' gibi yorumlar yaptı.
Peki, Beren Saat kimdir?
Beren Saat, 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Gümüşhane'lidir. Başkent Üniversitesi'nde okuduğu dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.
İlk oyunculuk denemesini 2004 yılında yayınlanan Aşkımızda Ölüm Var dizisinde canlandırdığı Nermin karakteriyle yaşayan Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile evlidir.