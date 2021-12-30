Kuruluş Osman’da beklenen oldu! Osman Bey, Vezir Alemşah’ı eline geçirdi

Odada Vezir Alemşah'ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Odaya önceden yerleşen Osman Bey, bir anda ortaya çıkarak veziri şaşırttı. Osman Bey "Ne diye o kadar derin nefes alırsın! Son nefesin olduğunu mu bilirsin? Şimdi etrafında askerlerin, emir erlerin, üstüne basacak kölelerin olmadan ne yapacaksın Alemşah?" diye sorunca Vezir Alemşah "Osman Bey… Görürüm ki kudretim sana pek tesir etmiş… Altında ezilip, beni yalnız kıstırmak için oyuna girişirsin!" yanıtını verdi.