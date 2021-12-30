Müge Anlı'daki Mustafa Kaya konuştu emekli Albay ve ailesi canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Yürek sızlatan anlar izleyiciyi kahretti
Müge AnlI, Mustafa Kaya'nın görüntülü cevabını yayınladı! 'Benim kocam tutsak' diyen eşi ve gözü yaşlı kızı aldığı yanıtı reddetti! Emekli Albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı. Emekli Albay eşini üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi, canlı yayında Mustafa Kaya'dan görüntülü yanıt geldi. Kızının kendisi ile görüşme talebine verdiği yanıtla dikkat çeken emekli Albay Mustafa Kaya'nın cevabı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki kızı ve eşini şoke etti. Ardından yayına katılan Mustafa Kaya sözleriyle ve gözyaşlarıyla yürek sızlattı.
Müge Anlı'daki Mustafa Kaya konuştu emekli Albay ve ailesi canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Yürek sızlatan anlar izleyiciyi kahretti...
Günlerdir Atv ekranlarında konuşulan emekli Albay Mustafa Kaya olayında şoke eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı Mustafa Kaya'nın görüntülü yanıtını cnanlı yayında yayınladı, ardından yayına katılan Mustafa Bey sözlerile yürekleri sızlattı.
"Bana kötülük yapıyorlar, arkamdan gelirlerse onları vururum" diyen Mustafa Kaya'nın kendini ifade ettiği anlar yürekleri sızlattı.
"EŞİM VE KIZIM GELSİN KONUŞACAĞIM"
Canlı yayında konuşmaya devam eden Mustafa Kaya son olarak, "Eşim Seyhan ve kızım Irmak yanıma gelsin" dedi o anlar hüzün gözyaşlarını bir anda mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Saniyeler içinde fikir değiştiren emekli Albay'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi programda bulunan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen tarafınca da dikkat çekti.