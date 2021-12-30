Müge Anlı'daki Mustafa Kaya konuştu emekli Albay ve ailesi canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Yürek sızlatan anlar izleyiciyi kahretti...

Mustafa Bey, kızı ile görüşmek istemediğini söylerken Sibel Hanım inatla Irmak seninle görüşmek istiyor dedi. Mustafa Bey "Bana kötülük yapıyorlar, istemiyorum, eminim" dedi. Seyhan Hanım ise bunun senaryo olduğunu iddia etti ve 'hastaneye götürelim, konuşması iyice gitmiş' dedi.