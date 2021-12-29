Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.