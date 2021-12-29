Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün 'benim kocam tutsak' naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün 'benim kocam tutsak' naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün 'benim kocam tutsak' naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı, tarafların iddiaları kafaları karıştırdı. Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı Müge Anlı buldu. Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya canlı yayında, 'Benim eşim tutsak' diye haykırdı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

29.12.2021 12:56 - Son Güncelleme: 29.12.2021 13:31
Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün 'benim kocam tutsak' naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ihbar yağdı, tarafların iddiaları kafaları karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Bugün Müge Anlı canlı yayınında taraflar ve tanıklar konuştu, Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya yayın sırasında, "Benim kocam tutsak lütfen yardım edin" diyerek haykırdı.

Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün ’benim kocam tutsak’ naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı kafalar karıştı

Tarafların dinlendiği Müge Anlının bugünkü canlı yayınında birbirinden ilginç iddialar yer aldı. Seyhan Hanım, görümcesinin peşine adam taktırdığını bile ileri sürdü.

SON DAKİKA