Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanları: Sırtını hakka yaslayanların arkasındaki güç daima daha büyüktür oğul!
Kuruluş Osman Atv ekranlarında izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. Kuruluş Osman 3. bölümde Osman ve Şeyh Edebali'nin buluşması tüm dengeleri değiştirecek. Dizide Osman ve Edebali'nin konuşmaları geceye damga vuracağa benziyor. Atv ekranlarında henüz 3. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi 3. bölüm fragmanlarında Osman'ın "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözü dikkat çekti. İşte yine zirvedeki yerini koruyacak gibi görünen Kuruluş Osman 3. bölümde yaşanacaklar!
Kuruluş Osman henüz 3. bölüm ile Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olmasına rağmen Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu! Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Atv dizisi Kuruluş Osman 3. bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanlarında Osman'ın sözleri geceye damga vuracağının sinyalini verdi.
KURULUŞ OSMAN 3. YEMİ BÖLÜMDE NELER OLUOR?
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.
Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.
Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.