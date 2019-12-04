Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanları: Sırtını hakka yaslayanların arkasındaki güç daima daha büyüktür oğul!

KURULUŞ OSMAN 3. YEMİ BÖLÜMDE NELER OLUOR?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

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