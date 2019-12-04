Müge Anlı'da 26 yıl sonra gelen buruk kavuşma! Önce canlı yayında sonra da kavuşma yemeğinde tartışma çıktı
Müge Anlı canlı yayınında katılan Ceylan Öztürk, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ceylan Hanımın hikayesi, 1993 yılında başlıyor. Babası Hasan Ünsal ile annesi Kadriye Hanım, Bursa'da tanışıyorlar. Çok geçmeden ilişkileri başlıyor. Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde yaşıyorlar ancak birliktelikleri çok kısa sürüyor. Çünkü Ceylan Hanım'ın anneannesi, damadı Hasan Ünsal'ı içgüveysi olarak istiyor. Hasan Bey, bu teklifi reddedince, Kadriye Hanım da kendisinden ayrılma kararı alıyor. Hasan Bey ve Kadriye Hanım ayrıldığında Ceylan Öztürk daha 3 aylıktı... Müge Anlı Ceylan Öztürk'ün annesini buldu. Ceylan Öztürk, annesi Kadriye Gergeloğlu'ya birlikte kavuşma yemeği yedi. Kavuşma yemeğinden önce Ceylan Hanım'ın annesiyle, anneannesi Nefise Kara arasında gergin anlar yaşandı. İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayınında 26 yıl sonra buruk kavuşmaya şahit olundu. Ceylan Hanım, 26 yaşında. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Kayseri'de yaşıyor. Ceylan Hanımın hikayesi, 1993 yılında başlıyor. Babası Hasan Ünsal ile annesi Kadriye Hanım, Bursa'da tanışıyorlar. Çok geçmeden ilişkileri başlıyor. Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde yaşıyorlar. Ancak birliktelikleri çok kısa sürüyor.
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KIZI ANNESİNİ ANNESİ DE ANNESİNİ SUÇLADI!
Çünkü Ceylan Hanım'ın anneannesi, damadı Hasan Ünsal'ı içgüveysi olarak istiyor. Hasan Bey, bu teklifi reddedince, Kadriye Hanım da kendisinden ayrılma kararı alıyor. Hasan Bey ve Kadriye Hanım, ayrıldığında Ceylan Öztürk daha 3 aylıkmış.
Ceylan Öztürk, 3 yaşına kadar halalarının yanında kalmış. 3 yaşına geldiğinde babası Hasan Ünsal, başka biriyle evlenmiş. Bu evlilikten de daha sonra 3 çocuk sahibi oluyor Hasan Bey…
Ceylan Hanım, 3-4 yaşlarındayken annesi Kadriye Hanım onu görmeye gelmiş. Ama Hasan Bey'in engeline takılmış… Ceylan Hanım, bir teyzesi ve bir de dayısı olduğunu öğrenmiş. Ama dayısının da hayatını kaybettiği söylenmiş. Ceylan Hanım'ın babası Hasan Ünsal, Kadriye Hanım ile birlikte olduğu dönemde bir firmanın ulaştırma görevlisi olarak çalışıyormuş…
Müge Anlı canlı yayınının ardından Ceylan Hanım Müge Anlı ekibine umduğu gibi bir kavuşma olmadığı için buruk olduğunu anlattı. Ardından anneannesi Nefise Kara ile konuştu. Anneanne, Ceylan Öztürk'ün annesi Kadriye Hanım'ı suçlayan ifadeler kullandı. Ama anneanne ve torunu her şeye rağmen anne Kadriye Gergeloğlu'yla birlikte yemek için bir araya gelmek istediler.