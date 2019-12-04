Müge Anlı'da 26 yıl sonra gelen buruk kavuşma! Önce canlı yayında sonra da kavuşma yemeğinde tartışma çıktı

KIZI ANNESİNİ ANNESİ DE ANNESİNİ SUÇLADI!

Çünkü Ceylan Hanım'ın anneannesi, damadı Hasan Ünsal'ı içgüveysi olarak istiyor. Hasan Bey, bu teklifi reddedince, Kadriye Hanım da kendisinden ayrılma kararı alıyor. Hasan Bey ve Kadriye Hanım, ayrıldığında Ceylan Öztürk daha 3 aylıkmış.

Ceylan Öztürk, 3 yaşına kadar halalarının yanında kalmış. 3 yaşına geldiğinde babası Hasan Ünsal, başka biriyle evlenmiş. Bu evlilikten de daha sonra 3 çocuk sahibi oluyor Hasan Bey…